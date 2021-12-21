DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer
İslamabad-Tahran-İstanbul yük taşımacılığı yeniden başladı
Boeing ve Airbus şirketlerinden ABD hükümetine 5G teknolojisi uyarısı
Otomobil stokçuluğunda işin aslı
Merkez’den ‘vadeli döviz satımı’ açıklaması!
Duygu tasarrufu nedir?
Putin ve Macron, Avrupa'daki güvenlik ve istikrara ilişkin konuları görüştü
ABD nüfusu geriledi
Soylu: ABD-Avrupa vakıflarından beslenip Türkiye aleyhine çalışanlar var
Ünlü ekonomist bildi! Dolar kuru için balon demişti
TL'deki yükseliş dünya basınında
AB, yeşil projelere kamu desteğini artıracak
Sanayicilerden ‘Dolar/TL’ açıklaması
Üç Kuruş 8. bölüm tek parça HD izle | İrfan'ın adımı Kartal ve Efe'yi nasıl etkiledi?
Pakistan ordusundan dikkat çeken başarı

TIMETURK / DÜNYA / Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer

Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının önüne geçilmezse Gazze'de güvenlik durumunun ve mayıs ayından beri uygulanan ateşkesin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

13 Dakika Önce
2021-12-21 21:33:23
Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan şiddet olaylarının ve özellikle kötüye giden güvenlik durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Çatışmaların, saldırıların, askeri operasyonların ve İsrail'in yasadışı yerleşim birimi planlarının devam ettiğine dikkati çeken Wennesland, Filistin'deki mali ve ekonomik krizin, durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Tor Wennesland, "Bunun önüne geçilmezse, sadece Batı Şeria'da durum daha kötüye gitmekle kalmaz, bu dinamikler Gazze'deki güvenlik durumunu da etkileyebilir ve mayıs ayından beri süren ateşkesi tehlikeye atabilir. Tüm tarafların tansiyonu düşürmek ve sükuneti yeniden tesis etmek için derhal adım atması çok önemli." dedi.

Wennesland, 29 Eylül'den bu yana biri kadın, 4'ü çocuk 12 Filistinlinin, İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ve 306 kişinin yaralandığını belirterek, İsrail tarafında ise 2 kişinin öldüğünü ve 39 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş