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Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Nalin beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

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29.05.2021 18:33:40
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nalin Belediye Başkanı Imad el-Havaca AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Filistinli gencin, Yahudi yerleşimcilerin topraklarına el koymasına engel olmak için el-Alim Dağı bölgesine gitmek istediğini söyledi.

İsrail güçlerinin, sabah saatlerinden itibaren Nalin'i kapalı askeri bölge ilan ettiğini ve ana girişini kapattığını belirten Havaca, bölgeye ulaşmaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermiyle müdahale edildiğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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