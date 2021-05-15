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Batı Şeria'da Gazze'ye destek gösterisi

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Nasr Camisi'nde sabah namazını kılan Filistinliler, namaz sonrası gösteri düzenledi. Şehrin sokaklarında yürüyüşe geçen yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Gazze'ye destek sloganları attı.

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Google News - Timeturk
15.05.2021 08:30:42
Batı Şeria'da Gazze'ye destek gösterisi

İşgal altındaki Batı Şeria'da sabah namazı sonrası toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Nasr Camisi'nde sabah namazını kılan Filistinliler, namaz sonrası gösteri düzenledi. Şehrin sokaklarında yürüyüşe geçen yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Gazze'ye destek sloganları attı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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