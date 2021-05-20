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Batı Şeria'da 11 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

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20.05.2021 10:55:58
Batı Şeria'da 11 Filistinli gözaltına alındı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde geniş çaplı gözaltı operasyonu gerçekleştirdi.

Nablus ve El Halil kentlerine odaklanılan operasyonlarda aralarında Hamas yöneticilerinden Nayif er-Rucub'un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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