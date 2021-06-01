DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ukrayna Turizm Bakanı: Türkiye'deki uygulamayı beğendik
Sony sessizliğini bozdu, Playstation Now' 11 yeni oyun geliyor!
TOKİ'den ev ve işyeri almak isteyenlere yeni fırsat
‘Dünyanın en büyük 'narkodevleti' ABD'dir’
Cinping'den Esed'e tebrik
“Süleyman Demirel dayayacak, esas Ustası”
BtcTurk'ten yeni düzenleme: Kullanıcılar belge ibraz etmeli
Yüz yüze eğitime katılmama dilekçesi | Derslere katılmama dilekçe örneği indir
Karanlık piyasa: Bitcoin yükselince hacker saldırısı arttı; fidye ödemeyen yanıyor
Cumartesi günü seyahat yasağı var mı? Cumartesi şehirler arası yolculuk yasak mı?
Kolombiya raporu: Gösterilerde 48 kişi öldü
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Stopaj indirimi ne zamana kadar devam edecek? Stopaj indirimi 2021'de sürecek mi?
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
Kanadalı yerlilerden Başbakan Trudeau'ya çağrı

Batı Sahra krizi iki ülkeyi karşı karşıya getirdi

Fas'tan yapılan açıklamada, ayrılıkçı Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali’nin İspanya'da tedavi altına alınmasıyla başlayan krizin Madrid yönetiminin Batı Sahra meselesindeki düşmanca tavırlarını ve saldırgan stratejisini ortaya çıkardığı belirtildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.06.2021 08:23:15
Batı Sahra krizi iki ülkeyi karşı karşıya getirdi

Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya ile devam eden kriz hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında ayrılıkçı Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin İspanya'da tedavi altına alınmasıyla başlayan krizin Madrid yönetiminin Batı Sahra meselesindeki düşmanca tavırlarını ve saldırgan stratejisini ortaya çıkardığı belirtildi.

İspanya'nın "Krallığın toprak bütünlüğünü zayıflatmak için düşmanlarıyla iş birliği içerisine girdiğinin" kaydedildiği açıklamada, iki ülke arasındaki krizin özünün "çürümüş bir güven meselesi" olduğu ifade edildi.

İspanya Ulusal Mahkemesi'nin, Gali'yi Batı Sahralı nüfusa karşı "soykırım, işkence, cinayet" suçları işlediği iddiasıyla dinlemeye çağırmasının önemli bir gelişme olduğunun altı çizilen açıklamada, Gali'nin sadece dinlenmesinin Fas'ın beklentilerini karşılamadığı kaydedildi.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş