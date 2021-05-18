Middle East Monitor’un yazarlarından Tasnim Nazeer, işgal devleti İsrail’in saldırılarına sessiz kalan Avrupa ülkelerine tepki göstererek, “Batı'nın sağır edici sessizliği ve çifte standartları Filistin mücadelesini görmezden geliyor” diyor.

Middle East Monitor'un yazarlarından Tasnim Nazeer, işgal devleti İsrail'in saldırılarına sessiz kalan Avrupa ülkelerine tepki göstererek, “Batı'nın sağır edici sessizliği ve çifte standartları Filistin mücadelesini görmezden geliyor” diyor.

Tasnim Nazeer'in ‘middleeastmonitor.com'da yayımlanan ilginç makalesi şöyle:

İsrail güçlerinin, Müslüman dünyasının üçüncü en kutsal yeri olan El Aksa Camii'nde masum ibadet edenlere kauçuk kaplı metal mermiler, göz yaşartıcı gaz ve şok bombaları kullanarak saldırmasının üzerinden bir hafta geçti. Yine de Ramazan öncesinde, sırasında ve sonrasında Filistin halkına yapılan sayısız insan hakları ihlaline rağmen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sessizliği kulakları sağır ediyor. Filistinliler, İsrail'in bölgeyi ele geçirdiği 1967'den beri Gazze'de İsrail işgali altında acı çekiyorlar, ancak bugüne kadar öldürülen en az 3.000 Filistinli çocukla birlikte şiddet, askeri saldırılar ve etnik temizlik onlarca yıldır sürüyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Filistinlilerin El Aksa Camii'nde polis şiddetine maruz kaldığı üzücü görüntülere tanık olduk; Şeyh Jerrah'daki zorla yerinden edilmeler ve onlara sırf Yahudi olmadıkları için ırkçı tacizler fırlatıldı. Öldürülenlerin yürek burkan görüntüleri çocuklar da dahil olmak üzere sosyal medyada yer alırken, diğer gençler İsrail bombaları ve füzeleri tarafından öldürülen ebeveynleri için ağlıyor.

Boris Johnson, Twitter'da her iki tarafı da "uçurumdan geri adım atmaya" ve "itidal göstermeye" çağıran belirsiz bir mesajın yanı sıra sessiz kalmayı seçti. İsrail'in Filistinlilere karşı başlattığı orantısız saldırıları dünyanın önde gelen askeri silah üreticileri ülkelerinden biri olarak kabul edemedi.

İsrail, Gazze'ye yönelik baskılarını yoğunlaştırırken, yazı yazarken 55'i çocuk en az 188 Filistinli öldürüldü. Dökülen kandan bile kurtulamıyorlar. İsrail cezasız bir şekilde hareket edebilir ve yapar; Batılı liderler, İsrail müttefiklerini Filistin halkına uyguladığı sayısız insan hakları ihlali için çağırmak istemiyorlar. Beni en çok sinirlendiren şey bu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab , Filistin'de meydana gelen kanı uygun bir şekilde görmezden gelen ve bunun yerine Hamas'ın İsrail'e fırlattığı roketleri kınayan tek taraflı bir açıklama yaptı . Her iki tarafı da "gerilimi düşürmeye" çağıran Raab, "Birleşik Krallık, Kudüs'e ve İsrail içindeki yerlere roket atılmasını kınıyor" dedi.

İsrail'in masum Filistinli sivillere yönelik korkunç ve savunulamaz saldırıları kabul edilmedi. Raab'ın patronu Johnson, dünyanın dört bir yanındaki ibadet yerlerine yapılan saldırıları haklı olarak kınayabilir, ancak El Aksa Camii'nde ibadet edenlere yönelik saldırıları veya Filistinli sivillere karşı aşırı derecede orantısız güç kullanımını kınayan tek bir bildiri yayınlamadığını sormalıyız.

Yaralanmaya daha fazla hakaret eklemek için, diğer birçok dünya lideri , İsrail güçlerinin Filistinlilere kendi ibadethanelerinde saldırdığı gerçeğini tamamen görmezden gelen açıklamalar yapmayı tercih etti. Bunun yerine, sanki tüm sorunun nedeni onlarmış gibi, Hamas roketlerini konu haline getirmeye çalıştılar. Değiller; İsrail işgali öyledir.

Dahası, ABD Başkanı Joe Biden "İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu" iddia etti, ancak Filistinli ibadet edenlerin Ramazan ayı boyunca bir camide saldırıya uğradığını kabul edemedi; çocukların ve kadınların öldürüldüğünü; ve Şeyh Jerrah'daki Filistinli ailelerin, yasadışı Yahudi yerleşimcilere yer açmak için zorla kendi evlerinden çıkarıldığını.

Biden ayrıca ABD'nin 3 milyar doları aşan askeri yardım gönderdiğine dikkat çekmedi. İsrail'e, bazıları İsrailli siviller için sığınaklar inşa etmek için kullanıldı, ancak Filistinliler evleri, çocukları, aileleri ve sevdikleri bombalandığında nereye koşuyorlar? Filistin barınakları nerede? Bu tür gerçekler Batı'daki liderler tarafından çok kolay görmezden geliniyor, ancak bu, Filistinlilerin "Ortadoğu'daki tek demokrasi", yani İsrail'in sömürge devletinin empoze edilen yönetimi altında eşit haklara sahip olmadıkları gerçeğine ışık tutuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve B'Tselem'in belirttiği gibi, bu bir apartheid devletidir.

Her türlü şiddet kabul edilemez, ancak dünya liderleri Filistinliler hakkında sanki bu eşitler arasındaki bir çatışma gibi konuşamazlar; işgalci ile işgal edilen arasındaki asimetrik bir mücadeledir; bir zalim ve mazlum. Filistinli siviller çok sayıda insan hakları ihlali ve savaş suçunun yükünü taşıyor, ancak Batılı liderler ve uyumlu ana akım medya İsrail lehine tek taraflı bir anlatıya göre oynuyor. Batı ana akım medyasına üstünkörü bir bakış bile, İsrail saldırılarını gizleyen "çatışmalar " ve manşetlere yer veriyor. Mescid-i Aksa ve ibadet edenler saldırıya uğradığında ana akım medya kuruluşlarında çıkan "Son dakika haberleri" pankartları neredeydi? Filistinliler yeterli olduğunu söyleyip karşılık verene kadar medyanın genel tepkisi çok düşüktü.

Filistinlilerin çektiği acılar söz konusu olduğunda Arap dünyasındaki Müslüman ülkeler suçun bir kısmını üstlenmelidir. Mesela Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, El Aksa'daki saldırıları nihayetinde kınamalarına rağmen, barış sağlamak için işgal devletiyle bağlarını geliştirmeye yönelik normalleşme hareketinin bir parçası. BAE, geçtiğimiz Ağustos ayında İsrail ile bu amaçla resmi bir anlaşma imzaladı. "İbrahim Anlaşmalarının" İsrail'e Filistin komşularından bir dereceye kadar siyasi ve diplomatik koruma sağlayarak Filistinlilere yönelik saldırıların ciddiyetini artırdığını öne sürüyorum.

Arap dünyası, Filistin'deki kardeşlerini savunmak için uyanmalı ve sesini yükseltmelidir. Türkiye ve Pakistan, İsrail'in zulmünü kınayan Müslüman ülkeler arasında, ancak İsrail ile 4 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzalayan Arap devletleri kullanılmayan önemli bir kaldıraca sahip.

BAE, işgale ve artan şiddete son verilmesi çağrısında bulunabilir. Bununla birlikte, hem Abu Dabi hem de Riyad, yalnızca İsrail'i kınamayı seçiyor, ancak barışçıl ve adil bir çözüme yönelik adımlar atmıyor. Bu kabul edilemez. Müslüman dünyası birleşmiş olsaydı, Filistinliler asla bugün olduğu gibi bu tür zorluklara ve acılara katlanmak zorunda kalmayacaklardı. Bu tür adaletsizliğe karşı koyma yeteneğine sahip iktidarların, bunun yerine siyasi ve ekonomik gündemlerini hesap verebilirliğin önüne koymaları utanç verici.

Masum Filistinli sivilleri kurtarmak için bir değişiklik yapma gücüne sahip olanlara güvenemeyeceğimiz bir zamanda, bu zorluğun üstesinden gelmek uluslararası topluma kalmıştır. Son zamanlarda New York ve Londra'da düzenlenen protestolarda Yahudi kardeşlerimizin Filistin'i desteklemek için ortaya çıktığını görmek, bunun din ile hiçbir ilgisi olmadığını yineledi; bu baskıya seslenmekle ilgili. Bu bir gerçektir Filistinli Hıristiyanlarİsrail tarafından da baskı görüyor; bunu unutmamalıyız. Bunun yerine, ezilenlerin tümü için adalet için birleşmeliyiz. Sağır edici sessizlik ve çifte standart ifşa edilmelidir ki, dünya liderleri, temel insan haklarının muhafaza edilmesini talep eden Filistinliler için uzun süreli bir değişim yaratmak amacıyla durumun gerçekliğini ele alabilirler.

Kaynak: middleeastmonitor.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.