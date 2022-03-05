Batı medyası Rusya'yı terk ediyor

Putin'in Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 'sahte bilgi yayanlara' 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından, BBC, CNN, ZDF ve Bloomberg gibi çok sayıda Batılı medya kuruluşu Rusya'daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere'deki çok sayıda uluslararası medya kuruluşu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen ve savaşa ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamasının ardından, Rusya'daki çalışmalarını durduracağını açıkladı.

"BBC muhabirleri, savaş hakkında haber yapmaya devam edecek"

Rusya'daki yayınlarını dün askıya aldığını açıklayan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin İcra Kurulu Başkanı Tim Davies, Rusya'nın söz konusu kararının, bağımsız gazetecilik sürecini suç haline getirdiğini belirtti.

Davies, "Bu istenmeyen gelişmenin tüm sonuçlarını değerlendirirken, bize tüm BBC muhabirlerinin ve Rusya'daki destek personelinin çalışmalarını geçici olarak askıya almaktan başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, BBC Rusça servisinin, Rusya dışından çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Davies, personel güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu ve sadece işlerini yaptıkları için çalışanları cezai kovuşturma riskine maruz bırakmaya hazır olmadıklarını kaydetti.

"Cesaretleri, kararlılıkları ve profesyonellikleri için hepsini takdir etmek istiyorum." diyen Davies, Ukrayna'daki ve dünyanın dört bir yanındaki BBC muhabirlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında haber yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Bloomberg: Rusya'da normal gazetecilik yapmamız imkansız hale geliyor

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN, durum değerlendirmesi yaparken ve gelecekteki adımları konusunda çalışırken, Rusya'daki yayınlarını durduracaktır." ifadesi kullanıldı.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait yaptığı açıklamada, büyük bir üzüntüyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını belirtti.

Putin'in imzaladığı düzenlemenin "bağımsız gazetecileri içeri atmak için" tasarlandığını belirten Micklethwait, "Bu durum, Rusya'da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

CBC: Bağımsız haberciliği suç sayan yeni yasadan endişe duyuyoruz

Kanada'nın resmi yayın kuruluşu CBC, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bağımsız haberciliği suç sayan yeni yasadan "oldukça endişe" duyulduğu açıklamasını yaptı.

CBC'nin açıklamasında "Bu durum ışığında ve Rusya'daki gazetecilerimize ve çalışanlarımıza yönelik risk endişesi nedeniyle bu mevzuat netlik kazanırken Rusya'daki haberciliğimizi geçici olarak askıya aldık. Gazetecilerimiz olayların tüm unsurlarını Kanadalılara ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştırmak için hayati bir iş yapıyor. Profesyonelliklerinden ve kararlılıklarından gurur duyuyoruz ve çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ARD ve ZDF de yayınlarını durdurdu

Almanya kamu yayın kuruluşları ARD ve ZDF de Rusya'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemenin ardından Moskova ofisinden yayınlarını durdurdu.

ARD ve ZDF'den yapılan açıklamada, Rusya parlamentosunda kabul edilen düzenlemenin sonuçlarının değerlendirildiği ve Moskova ofisinden yayınların şimdilik askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, iki kamu yayın kuruluşunun başka yerlerden Rusya ve Ukrayna'daki olaylar hakkında izleyicileri kapsamlı şekilde bilgilendireceği kaydedildi.​​​​​​​

"Sahte haberlere" hapis cezası

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya -Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kasıtlı sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde ceza süresi 15 yıla kadar çıkabilecek. AA .