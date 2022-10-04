Batı’da yeni Lehman Brothers senaryoları! İsviçreli Credit Suisse eriyor

Finans devleri Credit Suisse ve Deutschebank’ın iflas edebileceği iddiaları finans piyasalarını sallıyor. İngiltere, 4 trilyon doları bulan emeklilik fonlarının yaşadığı krizi önlemek için 65 milyar sterlinlik paket açıkladı. Rusya yaptırımlarıyla enerjide başlayan yangın, batı finans piyasalarını tedirgin ediyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Batı finans sistemi, 2008 krizinden sonraki en derin krizine doğru adım adım ilerliyor. Yeni Şafak'ta yayımlanan habere göre; Avrupa'nın önemli bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları ve İngiltere emeklilik sisteminin zorda olduğuna yönelik iddialar piyasaları tedirgin etmeye yetti. ABD ve Avrupa ülkelerindeki Merkez Bankaları'nın agresif faiz artışı sonrasında borsalarda sert düşüşler görüldü. Rusya ile karşılıklı yaptırımlar sonrasında ise enerji piyasalarında başlayan yangının finansal piyasalara sıçradığına dair işaretler var.

HİSSELER TEPETAKLAK

Yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık varlık yöneten İsviçreli Credit Suisse Group ve Almanya'nın finans devi Deutschebank'ın iflas edebileceği iddiaları piyasaları sallamaya yetti. Her iki banka yöneticilerinin teskin edici açıklamalarına rağmen özellikle finans devi Credit Suisse hisseleri dün sabah yüzde 9 değer kaybetti. Böylece, sene başından bugüne toplam kayıp yüzde 60'a ulaştı.

İSVİÇRELİ CREDIT SUISSE ERİYOR

Bankanın Şubat 2021'de 34.9 milyar dolarlık piyasa değeri, 10 milyar dolar seviyesine geriledi. Banka geçtiğimiz yıl da 5,5 milyar dolar zarar açıklamış ve şirketin önemli isimleriyle yollar ayrılmıştı. Piyasalarda yaşanan bu gelişme akıllara, ‘Avrupa'da yeni bir bankacılık krizi mi yaşanacak?' sorusunu getirdi. Merkez bankalarının müdahalesine rağmen, Londra gibi önemli finans merkezlerinde işlerin kontrolden çıkmasından endişe ediliyor.

4 TRİLYON DOLARLIK EMEKLİLİK FONU KRİZİ

Zira İngiltere'nin bir süredir yaşadığı Sterlin krizi sorunun önemli kanıtı olarak gösteriliyor. İngiltere Merkez Bankası, geçtiğimiz gün vergi kesintisi düzenlemeleri sebebiyle sarsılan piyasalara müdahale etmek zorunda kaldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Mirror, emeklilik fonlarındaki derinleşen sorunlara dikkat çekerek, geçen hafta uygulanmaya başlayan 65 milyar sterlinlik tahvil alım paketinin emeklilik fonlarının ‘çöküşünü' şimdilik durdurduğunu yazdı. 4 trilyon dolar civarında olduğu tahmin edilen İngiltere emeklilik fonlarındaki çıkmazın ülkeyi kaosa sürükleyebileceğinden endişe ediliyor.

LEHMAN BROTHERS SENARYOSUNA BENZİYOR

Sabah'ta yayımlanan haberde ise Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın piyasa değeri eriyip CDS'lerinin uçması Lehman Brothers batışı benzeri senaryonun Avrupa'da yaşanması olarak değerlendirildi. Haberde iki bankanın büyüklüğünün Lehman'ın beş katı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Dünyayı finansal krize sokan, 2008'de batarak borç krizini tetikleyen Lehman Brothers benzeri bir kriz Avrupa'da yürekleri ağza getirmiş durumda. S&P Global Market Intelligence verisine göre Credit Suisse'in 5 yıllık Kredi Risk Primleri (CDS) 247 puanda kapandı ve Lehman Brothers'ın çöktüğü 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Mart 2021'de piyasa değeri 30 milyar frankın üzerinde olan Credit Suisse'in piyasa değeri şuanda yaklaşık 10 milyar İsviçre Frangı'na düşmüş durumda. Lehman Brothers çöktüğünde 600 milyar dolarlık bir aktif yapısı vardı. Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın aktif büyüklüğü ise 2.8 trilyon dolar ki bu rakam Lehman'ın 4.6 katı. 'Tobigto fail' (batamayacak kadar büyük) cümlesiyle anılan Lehman gibi bu iki banka da "sistemik olarak önemli finansal kurumlar" (SIFI) kategorisinde.

LEHMAN'IN GORİLİ İLE AYNI CÜMLELERİ KURDU

Credit Suisse CEO'su Ulrich Körner, goril lakabı ile tanınan 2008'deki Lehman CEO'su Dick Fuld ile aynı cümleleri kurdu. Şirket içine bir yazı göndererek çalışanlara sermaye ve likiditenin sağlam olduğunu ifade etti. 14 yıl önce bankanın sağlam bir sermaye yapısına sahip olduğunu dile getiren Fuld ve Körner'in şu iki cümlesi neredeyse aynı: