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TIMETURK / DÜNYA / 'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'

'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'

İran'da yemin ederek resmen göreve başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savunma stratejilerinde nükleer silahın yeri olmadığını söyleyerek, 'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek.' dedi.

1 Saat Önce
2021-08-05 19:49:20
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'

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İran Meclisinde düzenlenen ve Türkiye'den TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı yemin töreninde yaptığı konuşmada Reisi, Tahran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin nükleer programının barışçıl olduğunu söyleyen Reisi, "İran, devrim rehberinin (Ali Hamaney) fetvası uyarınca nükleer silahı dini açıdan haram kabul etmektedir. Nükleer silahın İran'ın savunma stratejisinde yeri yoktur. Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Halkın kendilerinden dünya ile yapıcı ilişkiler beklediğini kaydeden Reisi, "İran'a yönelik yaptırımlar sona ermelidir. İran, yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyecektir." dedi.

Tahran'ın bölgedeki gücünün güvenliğe hizmet ettiğini savunan Reisi, "İran'ın bölgesel potansiyeli sadece baskıcı güçlerin tehditlerine karşı kullanılmaktadır. Bölgesel krizler milletlerin hukuku esas alınarak çözülmelidir. Dış güçlerin müdahalesi bölgedeki hiçbir sorunu çözmez ve bu aslında sorunun bizzat kendisidir." görüşlerini paylaştı.

İran dış siyasetinin en temel önceliğinin "komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi" olacağını belirten Reisi, bölge ve komşu ülkelere kardeşlik elini uzattığını dile getirdi.

Reisi, İran halkının kendisinden toplumsal ve kültürel özgürlüklerin yeniden sağlanmasını ve geçim sıkıntısının giderilmesini talep ettiğini sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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