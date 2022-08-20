Başı dertte olan Trump'a Mike Pence kefil oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, FBI tarafından ele geçirilen belgelerin tümünün gizliliğinin kaldırıldığı iddiasının ardından Mike Pence, görevden ayrılırken yanına herhangi bir gizli bilgi almadığını söyledi.

Karar'da yer alan habere göre; Eski ABD Başkanı Donald Trump, FBI tarafından ele geçirilen belgelerin "tümünün gizliliğinin kaldırıldığını" iddia etmişti. Görevden ayrıldıktan sonra herhangi bir gizli bilgiyi elinde tutup tutmadığı sorulan Pence, Associated Press'e verdiği bir röportajda, "Hayır, bildiğim kadarıyla yok" dedi.

Hükümetin Mar-a-Lago'da ele geçirilen eşyalar listesine "çok gizli" olarak işaretlenmiş materyallerin dahil edilmesine rağmen, Pence, "Dürüst olmak gerekirse, tüm gerçekleri öğrenmeden önyargıda bulunmak istemiyorum" dedi.

Başkanlık ve başkan yardımcılığı adaylığı ihtimaliyle ilgili de açıklamalarda bulunan Pence, önümüzdeki yılın başlarında Beyaz Saray'a aday olup olmama konusunda bir karar vereceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Zaman zaman Trump aleyhine konuşan Pence, Capitol'deki saldırıyı eleştirmiş ve Cumhuriyetçi arkadaşlarını Mar-a-Lago'nun aranması konusunda FBI'ya saldırmayı bırakmaya çağırmıştı.

Çarşamba günü New Hampshire'daki bir siyasi kahvaltıda, "Cumhuriyetçi Parti kanun ve düzen partisidir. Partimiz federal, eyalet ve yerel düzeyde mavi çizgide duran kadın ve erkeklerin yanındadır ve FBI'a yönelik bu saldırılar durdurulmalıdır" açıklamasını yapmıştı.