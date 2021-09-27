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TIMETURK / DÜNYA / Başbakana 'pislik' diyen siyasetçiden özür açıklaması

Başbakana 'pislik' diyen siyasetçiden özür açıklaması

İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Başbakan Boris Johnson'ın 'ırkçı ve kadın düşmanı' yorumlarını geri alması halinde onun hakkında kullandığı 'pislik' ifadesi için özür dileyeceğini söyledi.

2 Saat Önce
2021-09-27 11:05:43
Başbakana 'pislik' diyen siyasetçiden özür açıklaması

İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Başbakan Boris Johnson'ın "ırkçı ve kadın düşmanı" yorumlarını geri alması halinde onun hakkında kullandığı "pislik" ifadesi için özür dileyeceğini söyledi.

Rayner'a, Başbakan Johnson hakkında kullandığı "ırkçı, kadın düşmanı" ifadelerini geri alıp almayacağı soruldu.

BBC'ye demeç veren Rayner, Johnson'ın daha önceki sözleri için özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Boris, kendi yorumları için özür dilediğinde ben de özür dileyeceğim. Pislik ifadesini geri alacağım." diye konuştu.

Başbakan Boris Johnson, sıklıkla ırkçılık ve kadın düşmanlığıyla suçlanıyor.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, kendisinin Rayner'ın kullandığı dili kullanmayacağını ve Rayner ile "daha sonra görüşeceğini" ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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