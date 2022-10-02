Başbakan Truss ''katılma'' dedi, Kral Charles dinledi
Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles’ın gelecek ay Mısır’da gerçekleşecek Cop27 iklim değişikliği konferansına katılmayacağını açıkladı. Britanya Başbakanı Liz Truss’ın Kral Charles’tan konferansa katılmamasını istediği belirtilmişti.
2022-10-02 09:53:28
BBC'de yer alan habere göre, Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın iklim değişikliği konferansına katılmama kararını Liz Truss'la görüşme sonrası aldığı belirtildi.
Açıklamada "Ortak dostluk ve saygı ile Kral'ın Cop27'ye katılmaması yönünde karar alındı" ifadeleri yer aldı.
Kral Charles daha önce Cop27 Zirvesi'ne katılma niyetini dile getirmişti.
Kral 3. Charles, prens olduğu dönem boyunca iklim değişikliği ve çevresel konularda aktif olmuştu. .
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