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Başbakan Löfven, mecliste yapılan güven oylamasını kaybetti

İsveç'te Başbakan Stefan Löfven, parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti. Böylece 2014'ten bu yana iktidarda olan Sosyal Demokrat lider, ülke siyasi tarihinde böylesi bir oylamayı kaybeden ilk başbakan olarak kayda geçti.

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21.06.2021 13:01:47
Başbakan Löfven, mecliste yapılan güven oylamasını kaybetti

İsveç'te Başbakan Stefan Löfven, parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti. Böylece 2014'ten bu yana iktidarda olan Sosyal Demokrat lider, ülke siyasi tarihinde böylesi bir oylamayı kaybeden ilk başbakan olarak kayda geçti.

İki partili merkez sol hükümetin, koalisyonda yer almasa da azınlık hükümetine dışarıdan destek veren üçüncü ortağı Sol Parti'nin desteğini çekmesinin ardından güvenoyuna gidilmişti.

Başbakan Löfven, hükümetinin düşmesinden önce yaptığı açıklamada, oylamayı bekleyeceğini ve İsveç için en iyisi ne ise onu yapacağını söylemişti.

Euronews'in haberine göre; önünde iki seçeneği bulunduğunu belirten Löfven ya erken seçim çağrısı yapacağını ya da gelecek yıl eylül ayında yapılması planlanan genel seçimlere kadar geçici hükümetin başbakanı olarak kalacağını dile getirmişti.

Bu, 1958'den bu ülkede görülmeyen bir durum.

Löfven 2018'de yapılan seçim sonrası aylar süren müzakerelerin ardından azınlık hükümeti kurmayı başarmıştı.

Koalisyonda Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partisi yer alıyor. İlaveten hükümete zımni destek sağlayan Sol Parti bulunuyor.

Eski Komünist Parti olan Sol Parti, hükümetten söz konusu kararı geri çekmesini istemişti.

Sosyal Demokratların yanı sıra koalisyon ortaklarının hafta sonu Sol Parti'yi ikna çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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