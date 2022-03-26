Başbakan Kurti'den Kosovalı Sırplara çağrı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkedeki Sırplara hitaben yaptığı çağrıda Belgrad rejiminin etkisine girmemelerini, yaşadıkları devletin hükümetine daha fazla güvenmelerini söylendi.

Sırpistan ile Kosova arasındaki kriz büyüyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin kendilerine saldırı kararı aldığını iddia etmişti.

Vucic'in açıklamasından sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da, "Sırbistan ve Kosova devletleri, sınır noktalarına asker yığmaya başladı." ifadeleri yer almıştı.

Yaşanan son gelişmeler üzerine Kosova Başbakanı Albin Kurti'den açıklama geldi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkedeki Sırplara hitaben yaptığı çağrıda Belgrad rejiminin etkisine girmemelerini, yaşadıkları devletin hükümetine daha fazla güvenmelerini söylendi.

KosovaPost'un haberine göre; Kuzeyde dün, Kosova Hükümeti'nin Kosova topraklarında Sırp seçimlerine izin vermeme kararının yanı sıra Güvenlik Konseyi toplantısına katılmasının ardından açığa alınan Yargıç Liljana Stevanoviç'in göreve dönüşüne karşı protestolar düzenlendi. Kurti, barışçıl protesto için Kosovalı Sırplara teşekkür etti ve sosyal adalet, daha hızlı kalkınma veya organize suç ve yolsuzluk sorunları hakkında olsaydı protestolarına daha fazla inanacaklarını söyledi.

Kosovalı Sırpları uyaran Kurti şunları söyledi:

"Lütfen Belgrad'daki otoriter rejimden etkilenmeyin. Kosova'daki Sırpların hak ve menfaatleriyle ilgilenmiyorlar. Kendi seçim amaçları ve hatta belki de bazı büyük güçlerin savaş çığırtkanlığı çıkarları için Kosova'yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle, sevgili vatandaşlar, sizi sakin olmaya ve Kosova Hükümetine daha fazla güvenmeye davet ediyorum. Ekonomik büyüme, yolsuzlukla mücadele, ihracatın büyümesi, vergi ve gümrükten elde edilen gelirler, yabancı yatırımların büyümesi ve devlet bütçesi, burada yaşayan bizlere umut veriyor. Etnik köken veya dinden bağımsız olarak tüm Kosova vatandaşlarının haklarını ve refahını geliştirmeye kararlıyız. Kapılarımız herkese açık."

Krizi Vucic'in açıklaması tetikledi

Sırp lider Aleksandar Vucic, dün Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, Kosova'nın Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic'i görevden uzaklaştırmasını Instagram hesabında paylaştığı videoyla eleştirmişti.

"Sırplara saldırmaya karar verdi"

Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi. Bu eylemiyle barışı yıkmak istiyor. Kosova Başbakanı Kurti, Brüksel Anlaşması'nı çiğnedi. Kosova'daki huzur ve barışa zarar vermek istiyor." ifadesini kullanmıştı.

Tüm Sırp vatandaşlarına seslendiğini belirten Vucic, şunları söylemişti: "Saygıdeğer Sırplar, Ljiljana Stevanovic, Kurti'nin talebi üzerine görevden alındı. Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi Toplantısı'na gelen Kosovalı Sırpların (komutan ve polis memurları) da görevden alınacağını duydum. Bu girişimiyle Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdiğini gösterdi. Brüksel Anlaşması ihlal edildi ve artık yok hükmünde."

Ne olmuştu?

Kosova hükümeti, 3 Nisan'daki Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde Kosova'daki Sırpların oy kullanamayacağını açıklamıştı. Ardından Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic, 22 Mart'ta Sırbistan'da düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi'ne katılmış ve Vucic ile bir araya gelmişti. Vucic, "Kosovalı Sırplar, önümüzdeki günlerde protesto gösterileri düzenlemek istiyor. Anlıyorum, bu onların demokratik hakları, buna müdahale edemem." demişti. Kosova hükümeti, Sırbistan'daki konsey toplantısına katılan Stevenovic'i görevden uzaklaştırma kararı aldığını açıklamıştı. .