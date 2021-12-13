Başbakan Johnson duyurdu: İngiltere’de Omicron'dan ilk ölüm

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına ilk can kaybının verildiğini duyurdu.

İngiltere'de koronavirüsün Omicron varyantına karşı önlemleri en üst düzeye çıkaran Başbakan Boris Johnson, Omicron ile enfekte hastalardan en az birinin öldüğünü doğruladı.

Paddington'da bir aşı merkezini ziyaret eden Johnson, "Ne yazık ki evet Omicron hastaneye kaldırılmalara yol açıyor ve ne yazık ki en az bir hastanın Omicron'dan öldüğü doğrulandı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.