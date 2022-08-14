Başbakan adayı delik ayakkabı giydi

İngiltere'de başbakanlık yarışı tüm hızıyla devam ederken, servetiyle bilinen eski Maliye Bakanı Rişi Sunak, altı delinmiş bir ayakkabısıyla görüntülendi. Sunak'ın bu davranışı seçim yaptığı ancak seçmeni bu şekilde etkileyemeyeceği belirtildi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından bir numaralı soru yeni Başbakanın kim olacağı. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss arasındaki rekabetse tüm hızıyla sürüyor.

Truss, tahminlere göre yarışta önde olsa da her iki taraf başbakanlık için elinden geleni yapıyor. Son olarak çekişme, iki ismin moda tercihlerine kadar yansıdı.

Dijital Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries, Truss'ın 4,5 sterlinlik küpelerini sosyal medyada paylaşarak iki ismin tercihlerini kıyasladı. Sunak'ın 3500 sterlin değerinde takım elbise ve 450 sterlinlik ayakkabıyla inşaat alanını ziyaret ettiğini söyledi.

“KASITLI YAPTI” İDDİASI

Bunun üzerine Sunak, kampanya sırasında katıldığı bir etkinlikte altı delik bir ayakkabıyla görüntülendi. İngiliz medyası, Sunak'ın bu hareketi kasten yaptığını kanısında. Uzmanlarsa bu davranışın "otantik" görünmediği sürece seçmenleri etkileyemeyeceği düşüncesinde.

İngiltere'de yapılan son anketse yarışta Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın önde olduğunu gösterdi. Eski Maliye Başkanı Rishi Sunak, 22 puanla Truss'ın gerisinde kaldı. İngiltere'de hem muhafazakar partinin liderini hem de başbakanı belirleyecek seçim 2 Eylül'de yapılacak.

CNNTürk