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Barzani: Şehitlerimizin intikamı en kısa zamanda alınacak

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski Başkanı Mesud Barzani, IŞİD'in dün Mahmur’da düzenlediği saldırı ile ilgili “Şehitlerimizin intikamı en kısa zamanda alınmalı ve kanları yerde bırakılmamalı” dedi.

2 Saat Önce
2021-12-03 14:44:38
Barzani: Şehitlerimizin intikamı en kısa zamanda alınacak

IŞİD'in dün gece Mahmur'da düzenlediği ve 10'u Peşmerge 3'ü sivil, 13 kişinin hayatını kaybettitği saldırıyla ilgili Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski Başkanı Mesud Barzani bir mesaj yayınladı.

Barzani mesajında “Ulusumuzu korumak ve savunmak ve Peşmerge Güçleri ile ilgili endişeye mahal vermemek için savunma çalışmalarının ilerletilmesi gerekmektedir” dedi.

Mesud Barzani mesajında öldürülenlerin yakınları için başsağlığı dileklerini de iletti ayrıca saldırıda üç oğlunu kaybeden anneye seslendi.

“Ulusumuzun bu kahraman kadınının acını paylaşıyorum. Yüce Allah'tan dileğim şehitlerin ruhunu şad etmesi cennetini bahşetmesidir” diyen Barzani, mesajında annenin öldürülen oğullarının ardından sarfettiği sözlere atıfta bulundu.

Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kahraman kadının sözleri hepimiz için büyük bir moral, kutsal davamızda büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin intikamını en kısa zamanda düşmandan almalıyız. IŞİD'e karşı mücadele ve Kürdistan'ın özgürlüğü için hayatını verenler şehitlere binlerce kez selam olsun.”

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Neçirvan Barzani: IŞİD saldırılarına karşı ivedilikle harekete geçilmeli

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ise, dün gece Mahmur yakınlarında Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirilen IŞİD saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Neçirvan Barzani, açıklamasında, uluslararası güçlere seslenerek son zamanlarda sık sık görülmeye başlayan IŞİD saldırılarına karşı ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Neçirvan Barzani öldürülenlerin ailelerine taziyelerini ileterek, "Acınızı bütün kalbimizle paylaşıyoruz. Yüce Allah şehitlerin ruhlarını şad etsin, ailelerine ve yakınlarına sabır ve esenlik versin. Yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı'nın açıklamasında “IŞİD'in son saldırıları artık Kürdistan Bölgesi'nde ve Irak'ta acil önlemlerin alınmasını gerekli kılıyor. Kürdistan Bölgesi terörist saldırıların durdurulması için önlemlerin alınmasını talep ediyor” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani ayrıca, "IŞİD'e karşı askeri durum ve yetenekler gözden geçirilmeli, Irak ordusu ve Peşmerge'nin daha aktif bir koordinasyon içinde olması için acil adımlar atılmalı ve özellikle Irak'taki güvenlik boşluğunu gidermek amacıyla Uluslararası Koalisyon'un katılımı ve desteği ile Peşmerge ve Irak ordusu güçleri arasında kalan ve güvenlik boşluğu yaşanan bölgeler bir an önce doldurulmalı" dedi.

Başkan Neçirvan Barzani şöyle devam etti:

"Bütün Irak güçleri ve partileri şunu bilmeli ki ülkede siyasi istikrar sağlanmadıkça, teröristler durumdan faydalanacak. Bu nedenle tüm Iraklılar terörizmi önlemek, barış ve istikrarı yeniden sağlamak için birlikte çalışmalıdır.”

Kaynak: rudaw.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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