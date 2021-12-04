Barzani: Kürt davasının barış ve demokratik yollarla çözümünden yanayız

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski Başkanı Mesud Barzani, Kürt Diasporası Merkezi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Kürt davasının tüm parçalarda barış ve demokratik yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Ne halkımızın sorunu ne de diğer sorunlar için savaş çözüm değil' dedi.

Mesud Barzani, “Kürt davasının tüm parçalarda barış ve demokratik yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Ne halkımızın sorunu ne de diğer sorunlar için savaş çözüm değil" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Mesud Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, parti ve Kürdistan Bölgesi hükumeti temsilcilerinin katılımı ile Kürt Diasporası Kongresi düzenleniyor.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski Başkanı Mesud Barzani, kongreye girişte Peşmerge marşı ile karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Barzani, “Biz Kürt diasporasını çok önemli bir ulusal servet gibi görüyoruz. Sizler halkınıza destek konusunda çok önemli bir rol üstlenebilirsiniz. Sizler, kendinizi örgütleyip güçlü bir lobi kurabilir, tüm alanlarda halkınızın meşru davasına destek verebilirsiniz” dedi.

“Kürt halkının mücadelesi her zaman meşru ve barşıçıl olmuştur”

Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürt halkının mücadelesi her zaman meşru ve barışçıl olmuştur. Kürdistan halkı hiç bir zaman savaşı bir seçenek olarak seçmemiştir. Ancak mecbur bırakıldığında kendisini savunmuştur. Öz savunma meşru bir haktır. Bizim savunmamız da var olmak veya yok olmak temelinde olmuştur. Kürtler hiç bir zaman başkasının topraklarına göz dikmemiş, kimseye eziyet etmemiştir. Ancak her zaman varlığını savunmaya hazır olmuş, bundan sonra da hazır olacaktır.

Kürt davasının tüm parçalarda barış ve demokratik yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Ne halkımızın sorunu ne de diğer sorunlar için savaş çözüm değil. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Biz Kürtler ve Kürdistaniler olarak bu konuda çok duyarlı olmalıyız; rejimlerle ihtilaf halklarla düşmanlık olmamalıdır.”

Kürdistan'ın farklı etnik ve dini yapıların birlikte yaşamı için çok güzel bir örnek olduğunu dile getiren Barzani, “Halkımız her zaman bu kadim gelenek ile gurur duymuştur. Bu kültür korunmalı ki dünya da Kürdistan'ın birlikte yaşam ülkesi olduğunu bilsin” dedi.

Kürt halkının her zaman birlikte yaşadığı diğer halkların hakları için de mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Barzani, bunun için de mücadele ettiklerini kaydetti.

Kürt diasporasının görevleri

Mesut Barzani, Kürt diasporasının görevlerini ve dikkat etmesi gereken konuları ise şu şekilde sıraladı:

“Kürt diasporası kendisini örgütlemek için ciddi bir çalışma içerisinde olmalı ve tüm gönüllüleri ve yurtseverleri kutsal Kürdistan Bayrağı altında toplamalı. İçinde yaşadıkları ülkelerin yasalarına saygılı olmalı ve yasa dışı olan her türlü çalışmadan uzak durmalı. Gençlerini okumaya teşvik etmeli, çocuk kendi dilleri, kültür ve tarihlerini unutmayacakları şekilde olmalı. Diğer ulusların diasporası ile iyi ilişkiler geliştirilmeli. Kürt halkının davasına destek için azami düzeyde dost kazanmak için çaba gösterilmeli. Sizler, bu dostların, Kürtlere karşı işlenen soykırım ve diğer tüm suçlar için verdiğiniz mücadelede size destek olmaları için daha çok çaba harcamalısınız. Çünkü o ülkelerin meclisleri ve halkları Kürtlere bu hakkın tanınması için hükumetlerine baskı yapmalı. Bugüne kadar bu konuda çok çalışma olmuş ancak ne yazık ki netice alamamıştır.”

Kürt diasporasından Kürdistan Bölgesi'nin tarihsel deneyimini desteklemesini isteyen Mesut Barzani, “Maalesef hala Kürdistan Bölgesi çok büyük tehlike ile karşı karşıya. Maalesef bir kaç gün önce Germiyan bölgesinde ve dün de Mahmur'da teröristler vatandaşlarımızı ve Peşmergeleri şehit etti. Bu da Kürdistan Bölgesi üzerinde hala büyük tehditler olduğu hakikatini gösteriyor” dedi.

Barzani, “Buradan tüm Kürdistan halkını temin ediyorum ki şehitlerin intikamı alınacak ve kanları boşa akmış olmayacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: rudaw.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.