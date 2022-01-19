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TIMETURK / DÜNYA / Barzani ile ABD’li başkan Maenza, bölünmüş Türkiye haritası önünde poz verdi

Barzani ile ABD’li başkan Maenza, bölünmüş Türkiye haritası önünde poz verdi

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza ile Türkiye'nin bölündüğü bir haritanın önünde poz verdi.

2 Saat Önce
2022-01-19 07:45:12
Barzani ile ABD’li başkan Maenza, bölünmüş Türkiye haritası önünde poz verdi

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza'yı ağırladı.

Barzani, ABD'li Nadine Maenza ile Türk topraklarının bölünmüş olarak gösterildiği "Asyadaki Türkiye'nin yeni bir haritası" başlıklı haritanın önünde poz verdi.

Haritada Türk topraklarının birçok parçaya bölündüğü, doğu vilayetlerine Ermenistan, güneydoğu bölgelerine ise Kürdistan isminin verildiği görülüyor.

Maenza'yı ağırladıktan sonra resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barzani, "Bugün Nadine Maenza'yı birçok diğer konunun yanı sıra Kürdistan halkının tarihi dini hürriyetlere hoşgörü geleneğini ve Peşmerge güçlerinin IŞİD teröristlerle mücadelesini konuştumak üzere Barzani karargahında ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Barzani'nin birlikte poz verdiği Nadine Maenza, Birleşik Devletler Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu (USCIRF) ve Patriot Voices topluluğunun başkanlığını yürütüyor. .

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