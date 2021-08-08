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TIMETURK / DÜNYA / Barcelona'ya veda eden Messi: PSG'ye imza atma ihtimalim var

Barcelona'ya veda eden Messi: PSG'ye imza atma ihtimalim var

Barcelona'ya vedasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Arjantinli futbolcu Messi, PSG'ye imza atma ihtimali olduğunu, ama hiçbir şeyin kesinleşmediğini dile getirdi.

7 Saat Önce
2021-08-08 13:55:49
Barcelona'ya veda eden Messi: PSG'ye imza atma ihtimalim var

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İspanya'nın Katalan devi Barcelona için tüm organizasyonlarda 778 maça çıkıp 672 gol kaydeden yıldız futbolcu Lionel Messi, 20 yıl sonra kulüpten ayrıldığını teyit ederken gözyaşlarına boğuldu.

Basın toplantısında geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Messi, Paris Saint-Germain'e (PSG) imza atma ihtimalinden söz etti.

Eşzamanlı olarak Fransız spor gazetesi L'Equipe, Arjantinli futbolcunun PSG'nin tıbbi testlerinden geçmek üzere bu akşam ya da yarın sabah Paris'te olacağı iddiasını duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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