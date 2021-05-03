DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Blinken: Çin dünya düzenine meydan okuyor
Tam kapanmada maaş çekmek serbest mi? Tam kapanmada emekliler maaş çekebilir mi?
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor
İçişleri Bakanlığı’ndan izin belgesi açıklaması
Taksim camii açıldı mı? Taksim camisi açık mı?
Bangladeş'te tekne kazası: 26 ölü
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın vefat etti
Bu cuma açılacak Taksim Camii'nde son düzenlemeler yapılıyor
TDV, Afganistan'da yetimlere iftar verdi
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Bakan Akar duyurdu: 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Intel, İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
Çin Komünist Partisi’nin paylaşımı Hindistan’ı kızdırdı

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Bangladeş'te tekne kazası: 26 ölü

Bangladeş'in merkezi Madaripur bölgesindeki Padma nehrinde, yolcu dolu bir sürat teknesi ile kum yüklü bir gemi arasında meydana gelen çarpışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 10:42:34
Bangladeş'te tekne kazası: 26 ölü

Bangladeş'in merkezi Madaripur bölgesindeki Padma nehrinde, yolcu dolu bir sürat teknesi ile kum yüklü bir gemi arasında meydana gelen çarpışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Padma Nehri'nde çok sayıda yolcunun bulunduğu tekne, kum taşıyan yük gemisine çarptı.

Madaripur bölgesi polis yetkilisi Miraç Hüseyin, kazada 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Hüseyin, ekipler tarafından kurtarılan 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan