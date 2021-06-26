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Bangladeş’te 'iklim mültecilerinin' sayısı 10 milyonu aştı

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilen Bangladeşli “iklim mültecilerinin” sayısının 10 milyonu aştığını bildirdi.

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26.06.2021 18:48:27
Bangladeş’te 'iklim mültecilerinin' sayısı 10 milyonu aştı

Bakan Momen, Londra'daki Bangladeş Yüksek Komisyonu ve Tower Hamlet Konseyi tarafından dün düzenlenen iklim programına video konferans yoluyla katıldı.

Ülkesinin hali hazırda 1,1 milyon Arakanlı Müslümana cömertçe ev sahipliği yaptığını anlatan Momen, iklim değişikliğine bağlı nedenlerden dolayı göç etmek durumunda kalan 10 milyondan fazla Bangladeşlinin olduğunu belirtti.

Momen, iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalanları “iklim mültecileri' olarak nitelendirdi.

Ülkesinin küresel ısınmanın kurbanlarından biri olduğunu ifade eden Momen, 2050 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinde meydana gelecek yükselmenin Bangladeş kıyılarının yüzde 17'sini sular altında bırakabileceği ve bu durumun 20 milyondan fazla kişiyi yerinden edebileceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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