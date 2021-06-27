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Bangladeş’te bir binada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.

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27.06.2021 23:05:54
Bangladeş’te bir binada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Polisten yapılan açıklamada, başkent Dakka'nın Moghbazar bölgesindeki bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, hastaneye kaldırılan 50'ye yakın kişiden 10'unun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Patlama anında iki yolcu otobüsünün patlayan binanın önünden geçmekte olduğunu ifade eden görgü tanıkları, ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Patlamada, çevredeki bazı binaların ağır hasar gördüğü kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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