Bangladeş'i sarsan yangın faciası

Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bulunan 5 katlı gıda ve içecek fabrikasında çıkan yangında en az 49 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bulunan gıda ve içecek fabrikasında çıkan yangında en az 49 kişi hayatını kaybetti.

Narayanganj İtfaiye ve Sivil Savunma yetkilisi İkbal Hossain, Hashem Yiyecek ve İçecek Fabrikası'nda çıkan yangında 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralanan onlarca işçinin Dakka Tıp Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldığını söyledi. Perşembe günü öğleden sonra başlayan yangın, hala söndürülemedi.

Narayanganj İtfaiye Şube Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arifin de "11 itfaiye ekibinin alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü" aktardı.

Yüzlerce perişan akraba ve fabrikada çalışan diğer işçiler, bina hala alevler içindeyken acil servisler ekiplerinin cesetleri çıkarmasını endişeyle bekledi.

Yangından kurtulan fabrika işçisi Mohammad Saiful, yangın başladığında içeride düzinelerce insanın olduğunu söyledi. Saiful, "Üçüncü katta, her iki merdiven boşluğundaki kapılar da kapalıydı. Diğer meslektaşlarımız içeride 48 kişi olduğunu söylüyor. Onlara ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Al Arifin, tüm binanın alev aldığını, yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceğini belirtti.

Yangından kaçmayı başaran işçiler, en az 40 işçinin mahsur kaldığı yangının zemin katta çıktığını kaydetti.

Altyapısı yetersiz yerlerde kurulan fabrika ve atölyeler

Bangladeş'te altyapısı yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde, yakın geçmişte çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti.

Dakka'da 2010'da kimyasal maddelerin yasa dışı depolandığı bir apartmanda çıkan yangında 123 kişi ölmüştü.

2012'de Dakka'nın dış mahallelerinden birindeki tekstil atölyesinde çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetmişti.

2019'da da konut, dükkan ve depoların iç içe geçtiği bir mahallede çıkan yangında 67, imalathanelerin bulunduğu çok katlı komplekste çıkan yangında ise 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.