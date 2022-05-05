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TIMETURK / DÜNYA / Baltık Denizi'nde de sular ısınıyor

Baltık Denizi'nde de sular ısınıyor

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurmayı düşünmesi, Moskova'yı tedirgin etmişti. Rusya, Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'da nükleer saldırı simülasyonu ile savaş oyunları düzenledi.

11 Saat Önce
2022-05-05 18:19:42
Baltık Denizi'nde de sular ısınıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bölge ülkelerini endişelendirdi.

Birçoğu Batı ile ilişkilerini güçlendiriyor.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurabileceğine dair açıklamasının ardından Rusya Kaliningrad'da nükleer silah ve hipersonik füze konuşlandıracağı uyarısında bulunmuştu.

Gerilim son adımlarla daha da arttı.

Rusya'dan gerilimi artıracak adım


Moskova yönetimi, Kaliningrad'da nükleer saldırı simülasyonunun kullanıldığı bir tatbikat düzenledi.

Tatbikatta nükleer kapasiteli İskender füzeleri elektronik olarak ateşlendi.

Düşman olarak adlandırılan güçlere ait füze rampaları, hava alanları, askeri teçhizat ile komuta noktalarına tekli ve çoklu saldırılara ilişkin senaryolar uygulandı.

100'ü aşkın Rus askeri olası misilleme saldırısına karşı konum değiştirme tatbikatı yaptı.

Radyasyon ve kimyasal kirlilik ortamında eylemler de prova edildi.

NATO üyeleri Baltık'ta


Benzer bir haber de Baltık Denizi'ne kıyısı olan Finlandiya'dan geldi.

Finlandiya, İngiltere, ABD, Letonya ve Estonya'nın katıldığı tatbikata ev sahipliği yaptı.

Tatbikatı İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace duyurdu. .

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