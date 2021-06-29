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Balkanlar'da da Türk S/İHA'larına ilgi artıyor

Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'in Türkiye'nin ürettiği S/İHA'lardan satın almak istediklerini açıklamasının ardından Arnavutluk'un da Türkiye'den 8 milyon avro değerinde S/İHA satın alacağının açıklanması, Balkanlar'da da Türk insansız hava araçlarına ilginin arttığını gösterdi.

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Google News - Timeturk
29.06.2021 14:17:54
Balkanlar'da da Türk S/İHA'larına ilgi artıyor

Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in Türkiye'nin ürettiği S/İHA'lardan satın almak istediklerini açıklamasının ardından Arnavutluk'un da Türkiye'den 8 milyon avro değerinde S/İHA satın alacağının açıklanması, Balkanlar'da da Türk insansız hava araçlarına ilginin arttığını gösterdi.

Geçen hafta Arnavutluk Meclisi tarafından yayınlanan belgede, Türkiye'den S/İHA satın alımının "ulusal güvenliğin artıtılmasına yönelik" olduğu ifade edildi.

Balkan News'in haberine göre, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi de 8 Haziran'da Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Baykar yetkilileri ile görüşmüş ve S/İHA üretim tesislerini ziyaret etmişti.

Bölge ülkelerinden Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç de Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ürettiği İHA'lardan övgüyle bahsetmiş, satın almak istediklerini ifade etmişti.

Türk İHA'ların çok iyi olduğunun altını çizen Vuçiç, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun İHA'lar oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerek." dedi.

Sırbistan'ın her zaman kendi güvenliğini güçlendirmek istediğini kaydeden Vuçiç, "Hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, kimseye saldırmıyoruz. Ancak her zaman hazır olmayız." ifadelerini kullandı.

Vuçiç, İHA sistemlerinin pahalı, ancak oldukça akıllıca yatırımlar olduğunu da söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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