DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tadilat arttı boya satışları patladı
Uganda, madalya getiren sporculara ömür boyu maaş, ev ve otomobil verdi
Raşid Dostum 2001'deki katliamı savundu: Yine aynısını yapacağım
İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor
Terim’den St. Johnstone maçı öncesi kritik açıklama
Çitçiye ne kadar mazot ve gübre desteği verildi?
Yeni örgün eğitim programları ilk öğrencilerini bekliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD istihbaratı: Taliban, 90 gün içinde Kabil'i alabilir
Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri’de Bisiklet Turizmi Başlıyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Almanya'daki grev ulaşımı durdurdu
Emniyet'ten 'Instagram' uyarısı!

TIMETURK / DÜNYA / Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

2 Saat Önce
2021-08-11 21:54:48
Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesinde ay yıldızlı bayrağın yansıtılmasını Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Bakülüler de izledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınların ilk gününde Azerbaycan'ın bir uçak dolusu personeli Türkiye'ye gönderdiğini bildirdi.

O günden sonra da Azerbaycan'ın desteklerini sürdürdüğünü, itfaiye araç ve personeli, helikopter ve amfibi uçak gönderdiğini aktaran Bağcı, "Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla yürütülen bu faaliyet, ülkemiz açısından anlamlı ve değerlidir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş