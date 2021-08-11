Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesinde ay yıldızlı bayrağın yansıtılmasını Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Bakülüler de izledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınların ilk gününde Azerbaycan'ın bir uçak dolusu personeli Türkiye'ye gönderdiğini bildirdi.

O günden sonra da Azerbaycan'ın desteklerini sürdürdüğünü, itfaiye araç ve personeli, helikopter ve amfibi uçak gönderdiğini aktaran Bağcı, "Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla yürütülen bu faaliyet, ülkemiz açısından anlamlı ve değerlidir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.