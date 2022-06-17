Bakü'de Aliyev ile Maduro arasında kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik iş birliğini ve karşılıklı yatırım projelerini görüştü.

Başkent Bakü'ye dün akşam saatlerinde gelen Maduro ile Aliyev'in görüşmesi, Venezuela heyetindeki bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.

Görüşmede Aliyev, Venezuela ile siyasi ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu belirterek Venezuela'nın Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde çözülmesine her zaman destek verdiğini hatırlattı.

Aliyev, ihtilafın çözüldüğünü ve Azerbaycan'ın adaleti, uluslararası hukuku ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiğini kaydetti. Aliyev, iki ülkenin her zaman birbirlerinin egemenliklerini ve bağımsızlıklarını desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiğinin altını çizerek iki ülkenin üyesi olduğu Bağlantısızlar Hareketi de dahil olmak üzere, çok taraflı platformlarda yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Venezuela'nın Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi başkanlığının bir yıl daha uzatılmasına verdiği desteği hatırlatan Maduro, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi'nin temel ilkeleri olan Bandung İlkeleri'ne bağlı olduğunu dile getirdi.

Aliyev ve Maduro'nun görüşmesinde, ekonomi alanda iş birliğinin genişletilmesi ve iş çevreleri arasında iş birliğinin gerekliliği, ortak yatırım projeleri, ortak girişimlerin kurulması konuları ele alındı.