'Bakmaktan bıktığı' eşini denize atıp öldürdü!

81 yaşındaki adam, iskeleye götürdüğü karısını suya itti. Gerekçesi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Japonya'daki Oiso kasabasında 81 yaşındaki adam 40 yıldır baktığı engelli eşini suya atarak öldürdü. Suçunu itiraf eden Hiroşi Fujiwara,3 Kasım'da yerel saatle 17.30 sularında tekerlekli sandalyedeki 79 yaşındaki eşi Teruko'yu Oiso'daki bir iskeleye götürüp suya ittiğini söyledi.

Evlerinde kendilerinden başka kimsenin yaşamadığı çiftten erkek olanı, 40 yılı aşkın süredir engelli eşine baktığını polise söyledi.

Cuma günü, Kanagawa Prefektörlüğü Polis Merkezi'nin Oiso Karakolu, Fujiwara'nın olaydan bir gün sonra tutuklandığını açıkladı.

Mainichi'nin haberine göre, 3 Kasım'da saat 19.00 sıralarında bir kişi suda yüzen bir ceset gördükten sonra polisi aradı. Acil hizmetler tarafından denizden çıkarıldıktan sonra 79 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı fakat kadının öldüğü açıklandı. .