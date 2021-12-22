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Bakanı taşıyan helikopter denize düştü: 12 saat yüzerek hayatta kaldı

TIMETURK / DÜNYA / Bakanı taşıyan helikopter denize düştü: 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Bakanı taşıyan helikopter denize düştü: 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle, içinde bulunduğu helikopterin denize düşmesinin ardından 12 saat yüzerek kıyıya ulaştı.

1 Saat Önce
2021-12-22 08:12:35
Bakanı taşıyan helikopter denize düştü: 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelemek üzere havalanan Bakan Gelle'nin helikopteri denize düştü.

Gelle ile bir polis memuru, kazanın ardından farklı zamanlarda kıyıya ulaşmayı başardı.

Madagaskarlı bakan, olayda yaralanmadığını ancak üşüdüğünü söyledi.

HELİKOPTERİN KOLTUĞUNU KULLANDI

Polis şefi Zafisambatra Ravoavy, Gelle'nin, helikopterin koltuklarından birini yüzmek için kullandığını ifade etti.

57 yaşındaki Serge Gelle, 30 yıl boyunca polislik yaptıktan sonra ağustos ayında bakan seçilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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