DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmen olacak mı? Uzman öğretmenlik için tezsiz yüksek lisans kabul edilecek mi?
10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılı yoğun geçti: 14 ülkeyi ziyaret etti
Mimar Başak Cengiz'in katili 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
Kadroya geçen öğretmenlerin maaşı artacak mı? Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı kadroya geçince artacak mı?
Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı
Bakanı Akar'a Kosova'da yaşayan Türklerden yoğun ilgi
Öğretmen uzmanlık sınavı | Daha önce uzmanlık sınavını kazanan öğretmenler uzman öğretmen olacak mı?
İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu formülü uygulayan zarar etmez
Kazakistan 'Rusça'dan kurtuluyor
Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi
Çin'den ürkütücü görüntüler...
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri nedir?
2022 Baş öğretmen sınavı ne zaman? 2022'de baş öğretmen maaşı ne kadar olacak?
Sigortaya tabi mevduat tutarı yükseltildi

TIMETURK / DÜNYA / Bakanı Akar'a Kosova'da yaşayan Türklerden yoğun ilgi

Bakanı Akar'a Kosova'da yaşayan Türklerden yoğun ilgi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da vatandaşlarla sohbet eden Akar, Atatürk Lisesi'nde öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti.

53 Dakika Önce
2021-12-30 10:26:03
Bakanı Akar'a Kosova'da yaşayan Türklerden yoğun ilgi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Kosova'da çeşitli ziyaretler de gerçekleştirdi.

20211229_2_51519303_72073366

Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı ziyaretinin ardından Akar'ın bir sonraki durağı Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa oldu.

a3_94

Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, ilk olarak belediyeye ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç tarafından kapıda karşılanan Akar, selamlaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

a7_41

Daha sonra Krasniç'in makamına geçen Akar, "Bizler sizlerin barış, istikrar içinde müreffeh bir şekilde yaşamanızı istiyoruz. Türkiye Kosovalı kardeşlerini, burada yaşayan soydaşlarını hiçbir zaman unutmadı. Bu coğrafyada çok sıkıntılar yaşandı. Temennimiz bunların tamamen sona ermesi ve ekonomik hayatın çok daha iyi seviyelere gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Akar, şunları söyledi:

"Bir taraftan kendi ana kültürünü muhafaza etmek diğer taraftan da içinde bulunduğu topluma uyum sağlamak önemli. Kişiliğimizi, kimliğimizi bileceğiz. Bizler, Türkler olarak içinde yaşadığımız toplumların gelişmesi, daha rahat olması için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Tarihimiz, edebiyatımız, müziğimiz, folklorumuz var, bunları da elimizden geldiğince koruyacağız. Gençlerimizin bağlarını koruması bakımından bunlar çok önemli. Kosova bizim kardeşimiz, dostumuz, müttefikimiz. Buradaki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın bilimde, sanatta, ekonomide Kosova'ya her türlü katkıyı sağlamasını bekliyoruz."

 

a4_93

Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ise ziyaretiyle Akar'ın kendilerine büyük bir gurur verdiğini belirterek, "Kosovalı Türkler olarak her zaman bölücü değil, yapıcı rol oynamaya çalıştık. Biz Türk'üz ama Kosovalıyız. Kosova devletinin kalkınması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret

Ziyaretinin sonunda belediye binasının önündeki vatandaşlarla da sohbet eden Akar, "Sizler bizim övüncümüz, gururumuzsunuz. Çalışmalarınız, gayretleriniz her zaman büyük bir övgüyle anlatılıyor. Ne kadar çalışkan olduğunuz, Kosova'nın gelişmesine katkılarınızı büyük bir gururla izliyoruz." dedi.

a8_44

Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Akar, Çanakkale Şehitliği ziyaretinin ardından Atatürk Lisesi'ne geçti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Akar, "Sizlerin sorumluluğunuz büyük. İleri düzeyde eğitim alarak hem Mamuşa'ya hem de Kosova'ya bilimde, sanatta önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyorum. Bu fırsatı hem kendiniz hem milletiniz için doğru değerlendirmelisiniz. Sizden beklentimiz büyük, dolayısıyla önemli sorumluluklarınız var." dedi.

Akar, tablet bilgisayar hediye ettiği öğrencilerin yeni yılını kutladı.

20211229_2_51519303_72073370

20211229_2_51519303_72073369

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş