DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 İBB Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
Eskişehirspor - Akhisarspor maçını canlı izle! 2.Lig
31 Mart A101 broşürü | Bu hafta A101'e ne geldi? Mart son günü A101 Aldın Aldın kataloğu
''Abramovich, Zelenski'nin mektubunu Putin'e götürdü'' iddiası: Çöpe atacağım!
Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”
Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nden ilk kare
Samsung’dan teknoloji tutkunlarını kendine çeken yeni M8 akıllı monitör serisi
OGS son gün ne zaman? OGS son değişim tarihi ne zaman? Eski OGS cihazları ne olacak? OGS son geçerlilik tarihi
Cüneyt Arkın Orhan Gencebay olayı nedir? Kemal Sunal Orhan Gencebay hakkında ne dedi?
Hulki Cevizoğlu: 'Erdoğan bir dönem daha iktidarını garantiledi'
Kahramanmaraşspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm tek parça izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm izle | Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da yayınlandı mı?
Kızıldere nerede, hangi ile bağlı?

TIMETURK / DÜNYA / Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 224 milyon TL ek kaynak aktardık

Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 224 milyon TL ek kaynak aktardık

Bakan Yanık “Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.” dedi.

1 Saat Önce
2022-03-30 11:16:22
Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 224 milyon TL ek kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yanık, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirdi. Yanık, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi. Ülke genelindeki tüm SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV'lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.”

İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 1/3'ünden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş