DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ağrı bayram namazı vakti 2022 | Ağrı'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Ağrı bayram namazı sabah saat kaçta okunacak?
Şanlıurfa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Arife günü Şanlıurfa'da otobüs bedava mı? Arife ve bayramda Urfa'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı?
FLO, Yeni Sezon Koleksiyonu’yla Bayram Heyecanınıza Ortak Oluyor
Yozgat'ta çiftçilere nohut ve ayçiçeği tohumu desteği
Gaziantep'te bayramda otobüs, tramvay ücretsiz mi? 1 Mayıs arife günü Gaziantep'te otobüsler bedava mı? Arefede Gaziantep'te otobüs paralı mı, ücretsiz mi?
Rusya, ekonomide 'dibe vuruş' tarihini açıkladı
Afyonkarahisar ramazan bayramı namazı vakti 2022 | Afyonkarahisar'da bayram namazı kaçta kılınacak, bayram ezanı kaçta okunacak?
Cihan Demirtaş, İstanbul Avcılar’daki Emlak Piyasalarını Değerlendirdi
Ankara’da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fırat Çeçen kimdir? Fırat Çeçen kaç yaşında?
Adana'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Adana'da Ramazan bayramı otobüs bedava mı? Adana'da 1 Mayıs arife otobüsler ücretsiz mi, ücretli mi?
'Esed ailesinin mal varlığı 1-2 milyar dolar'
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü
Şanlıurfa bayram namazı vakti 2022 | Şanlıurfa'da ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TIMETURK / DÜNYA / Bakan Nebati, Prens Selman ile görüştü

Bakan Nebati, Prens Selman ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

2 Saat Önce
2022-04-29 16:07:47
Bakan Nebati, Prens Selman ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Muhammed bin Selman ile biraraya geldi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş