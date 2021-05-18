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Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Google News - Timeturk
18.05.2021 19:29:44
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Koca, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.'' açıklamasını yaptı.

​Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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