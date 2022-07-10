Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'de keşfedilen gaz için boru serimine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı.

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başladı. Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7/24 devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez'in Twitter paylaşımında boruları derin deniz tabanına yerleştiren 'Castorone' gemisinin görüntüsü de yer aldı.