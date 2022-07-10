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Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'de keşfedilen gaz için boru serimine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-07-10 15:40:09
Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'de keşfedilen gaz için boru serimine başlandı

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başladı. Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7/24 devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez'in Twitter paylaşımında boruları derin deniz tabanına yerleştiren 'Castorone' gemisinin görüntüsü de yer aldı.

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