Bakan Çavuşoğlu Brezilya gazetesinde yazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'ya yaptığı resmi ziyaret için kaleme aldığı makalede, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti ve ilişkilerin derinleştirilmesi vurgusu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, 24-25 Nisan'da Brezilya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ülkenin önemli gazetelerinden Folha de S.Paulo gazetesi için makale kaleme aldı.

Türkiye ve Brezilya arasındaki 200 yılık samimi ilişkilerin, küreselleşen dünyada daha da derinleştiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasında 2010'da kurulan stratejik ortaklık, demokrasi, küresel barış ve istikrar konusunda benzer değerleri, ilkeleri ve büyük emelleri paylaşan ülkeler için iş birliğinde coğrafi mesafelerin bir engel olmadığına örnek oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, tekrar Brezilya'da olmaktan ve Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franca ile 4. Üst Düzey İş Birliği Komisyonu toplantısına eş başkanlık yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "İkili ilişkilerinin yanı sıra Türkiye ve Brezilya, Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası platformlarda da iş birliği içindedir. OECD Konseyinin Ocak 2022'de örgüte resmi üyelik sürecini başlatmak için Brezilya'yı davet etmesinden son derece memnun olduk. Brezilya'nın bu örgüte erişimi ve katkısının OECD'yi daha da güçlendireceğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Brezilya ziyaretinin, Kovid-19'un küresel ekonomi üzerinde ağır bir yük oluşturduğu önemli bir döneme denk geldiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Deneyimlediğimiz salgın son iki yılda bize çok zor zamanlar yaşattı. Ancak bizi da güçlü ve akıllı da yaptı. Bunlardan biri de salgın, ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz ve ekonomik işlemler için sadece birkaç ülkeye bağımlı kalmamamız gerektiğinin önemini fark etmemizi sağladı. Çok önemli konumu olan ülkelerimiz Türkiye ve Brezilya'nın bu krizi, iş birliğini daha da derinleştirerek ve çeşitlendirerek halkları için daha iyi bir gelecek kurmak ve ilişkilerini iyileştirmek için bir fırsata çevirebileceğine inanıyorum."

"Yatırım ve ticaretin yanı sıra teknik iş birliği"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Brezilya arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmış olmasından büyük memnuniyet duyduğunun altını çizerek, "Salgına rağmen 2021'de ticaret hacminde elde ettiğimiz büyüme, hem iki ülkenin liderlerinin güçlü siyasi iradesinin hem de iş çevrelerimizin paha biçilemez çabalarının bir sonucudur. Şimdi, yatırım ve ticaretimizin yanı sıra teknik iş birliğimizi de artırmayı ve çeşitlendirmeyi umuyoruz." mesajını verdi.

Türkiye ve Brezilya'nın, ekonomik özellikleri ve dinamizmleri bakımından taşıdıkları potansiyel açısından büyük benzerlikler taşıdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Brezilya bayrağında yazıldığı gibi, ilerleme bizim için de çok önemli. Bu durum da gelecekte daha çok şey yapabileceğimiz ve başarabileceğimiz konusunda bizi daha emin kılıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu yıl Brezilya'nın kuruluşunun 200. yıl dönümü ve gelecek yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle iki ülkenin düzenleyeceği birçok kültürel ve akademik etkinliğin iki ülke halkını daha da yakınlaştıracağını vurguladı.

Küresel konularda iş birliği mesajı

İki ülke halkını yakınlaştıran bir diğer alanın da turizm olduğunun altını çizen Çavuşoğlu yazısında, "Salgının bitmesiyle, rekor sayıda insanın birbirimizin ülkesini ziyaret etmesini bekliyoruz. Güzel doğası ve zengin kültürüyle, hiç şüphesiz ki Brezilya uluslararası turizmde çok büyük bir potansiyele sahip. Dünyanın en önemli turistik destinasyonlarından Türkiye de Brezilya ile iş birliğini derinleştirmeye hazır." ifadesine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, sonuç olarak iki ülkenin daha yoğun çalışabileceği birçok alan olduğuna, Türkiye ve Brezilya arasındaki ilişkilerin küresel konulara olumlu etkisi olabileceğine dikkati çekerek, "Uluslararası barış ve güvenlik adına çok zorlu bir dönemden geçiyor. Ukrayna'daki trajik savaş bunun kanıtı niteliğinde. Geniş deneyimleri ve kapasiteleri ile ülkelerimiz, ortak endişe konularına nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bir katma değer yaratabilir. Türkiye bu konuda Brezilya ile ortaklığa hazır ve isteklidir." mesajını verdi. AA .