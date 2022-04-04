DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü açık mı, kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ne kadar oldu?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava
Ukrayna'da işler tersine döndü! Putin'in planı tutmadı
Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle dizel tedariki tehdit altında
Kader Gökçe kimdir? Kader Gökçe'nin katili kim? Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından öldürüldü
LGS başvuruları bugün başladı
Farah Zeynep Abdullah’tan tepki
Polonya geçmiş defterleri açtı! ''2010'daki uçak kazasından Rusya sorumlu''
Devlet Bahçeli’den Alparslan Türkeş mesajı
Hakim Ömer Arif Derman kimdir? Hakim dizisi Arif karakteri | Hakim dizisi başrol Arif (Erdal Beşikçioğlu)
Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır? 2022 Kızılay Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır?
Twitter’ın kurucusu Dorsey'den 'pişmanlık' açıklaması
Bakan Bilgin yüzde 61'lik enflasyonu değerlendirdi
Sportif atıcılıkta yeni bir yüz; Yağız Hacısüleymanoğlu

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Bakan Bilgin yüzde 61'lik enflasyonu değerlendirdi

Bakan Bilgin yüzde 61'lik enflasyonu değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada 'Türkiye’de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-04 11:27:57
Bakan Bilgin yüzde 61'lik enflasyonu değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenecek "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışına katıldı.

Bilgin, açılışta açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Bilgin, enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak "ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye'de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye'ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım." ifadesini kullandı.

TEMMUZ AYINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Bakan Bilgin, açıklanan enflasyon sonrası Temmuz ayında ikinci zam beklentisiyle ilgili olarak "Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak Enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50'lik reel bir artış gerçekleştirdik. Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız" ifadelerini kullandı .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş