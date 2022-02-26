DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zelenskiy'den Aliyev'e teşekkür
Ankara’daki Ukraynalılar Rusya’yı protesto etti
Pentagon: Sınırdaki Rus askerlerinin yarısı Ukrayna'nın içinde
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Gürcü basketbolcudan Rusya'yı protesto! CSKA Moskova'dan ayrıldı
Rusya: Her taraftan saldırı emri verildi
THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye döneceklere 'özel ücret'
Çin savaş uçakları Tayvan'ın 'hava savunma sahası'na girdi
Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu’dan ‘Türkiye’ açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Ukrayna tepkisi
Ukrayna'dan Kiev'deki silah ve mühimmat hakkında açıklama
Finlandiya’dan Rusya'nın tehdidine cevap
Ukrayna, Kremlin sözcüsü Peskov’u yalanladı
Zelenskiy: Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteğine teşekkür ederim
Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüşme yaptı

TIMETURK / DÜNYA / Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

1 Saat Önce
2022-02-26 19:14:05
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş