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Bakan Akar, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin rakamları açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

27 Dakika Önce
2022-10-16 21:26:15
Bakan Akar, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin rakamları açıkladı

Tahıl koridoru için varılan mutabakatın temellerinin atıldığı Kalender Kasrı'ndaki görüşmenin ardından Akar ve Kubrakov Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne giderek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

“7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Akar, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade etti.

Bakan Akar, “Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi. Bu, memnuniyet verici bir sonuç.” diye konuştu.

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