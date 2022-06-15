Bakan Akar, NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına devam ediyor.

Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşen Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile de bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan Akar, ABD koordinesinde gerçekleştirilen Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı"na da katıldı. Daha önceki toplantı, 26 Nisan'da Ramstein Hava Üssü'nde yapılmıştı.

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Bu kapsamda Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı çalışma yemeğine de katıldı.

Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı

ABD öncülüğündeki Ukrayna Destek Temas Grubu, NATO'da yapılan toplantıda Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO karargahında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 45 ülke temsil edildi.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da katıldı. Toplantıda Ukrayna'nın acil askeri malzeme ihtiyacının neler olduğu görüşüldü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya yeni destek açıklamalarından memnuniyet duyduğunu, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler dahil olmak üzere askeri malzeme sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Stoltenberg, 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesinde müttefiklerin Ukrayna'ya kapsamlı bir yardım paketi üzerinde anlaşacağını aktardı.

Ukrayna Destek Temas Grubu, Ukrayna'ya verilecek desteğin koordine edilmesi için daha önce iki kez bir araya gelmişti. AA .