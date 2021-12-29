Bakan Akar’dan Kosova’da anlamlı ziyaret

Kosova’da ziyaretlerde bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Akar, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) kurucularından aynı zamanda Kosova ￼Bağımsızlık Savaşı' kahramanı Adem Jashari ve ailesinin kabrini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kosova ziyaretleri sürüyor.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kosova'da, Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından Başbakanlığa geçerek Başbakan Kurti ile bir araya geldi.

Dünkü görüşmede, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin daha geliştirilmesinin gerekliliği, Kosova'nın Kudüs'te açtığı büyükelçilikten duyulan rahatsızlık ve FETÖ ile mücadelede somut tedbirlerin alınması vurgulandı.

Bakan Akar görüşmeden sonra Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucularından, aynı zamanda Kosova'nın bağımsızlığının sembol isimlerinden biri olan Adem Jashari ve ailesinin kabrini ziyaret etti.

Adem Jashari kimdir?

Kosova'daki savaşın devam ettiği 5-7 Mart 1998'de evinin Sırp güçlerince kuşatılmasının ardından ailesi ve misafirleriyle katledilen Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) kurucu ve komutanlarından Adem Jashari, Kosova'nın bağımsızlığının sembol isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kosova'nın orta kesimlerinde bulunan Prekaz köyünde 28 Kasım 1955'te doğan Jashari, Yugoslavya'nın 1990'lı yıllarda dağılmaya başlamasıyla yükselen Sırp milliyetçiliği nedeniyle tedirgin olmuş ve arkadaşlarıyla UÇK'yi kurmuştu.

Bağımsızlık ve halk hareketlerinde ön saflarda yer alan Jashari, 1991'de Arnavutluk'a geçerek burada gönüllüleri eğitmiş, kurucuları arasında yer aldığı UÇK'nin Drencia Bölge Komutanlığını üstlenmişti.

Prekaz Katliamı

Sırp asker, polis ve paramiliter birlikler, bağımsızlık isteyen Kosovalılara karşı 1998'de harekat başlattı. Binlerce kişinin ölümü, yüz binlercesinin evlerini terk etmesiyle sonuçlanan 1998-1999 Kosova Savaşı'nda birçok savaş suçu da işlendi.

Kosova Savaşı'nın gidişatını değiştirecek olay, Jashari'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla kişinin öldürülmesi oldu.

Jashari ve beraberindekiler, Sırp güçleriyle ilk kez 30 Aralık 1991'de karşılaşmıştı. Jashari'nin Prekaz'daki evini kuşatan Sırp güçleriyle yaşanan bu ilk çatışmada her iki taraftan da hayatını kaybedenler olmuştu.

Jashari'nin evine ikinci saldırı ise 22 Ocak 1998'de oldu. Saldırıda Jashari'nin ailesinden iki kişi yaralandı.

Sırp güçleri, 28 Şubat 1998'de Jashari ailesiyle bağları olduğunu düşündüğü diğer ailelerin evlerine saldırmış ve bu saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Tank ve ağır silahlarla 5 Mart 1998'de Adem Jashari'nin bulunduğu evi çevreleyen Sırplar, 7 Mart'a kadar süren çatışmaların ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'nin üzerinde Jashari ailesi mensubunu ve evde bulunan misafirleri öldürdü. Bu katliam tarihe "Prekaz Katliamı" olarak geçti.

Kosovalı Arnavutların sembolü

Öldürülmesinin ardından Adem Jashari, Kosova Savaşı'nın ve ülkenin bağımsızlığının en önemli sembollerinden biri oldu. Kosova'nın ilk Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova tarafından Adem Jashari'ye "Kosova'nın Kahramanı" unvanı verildi.

Sırp güçleri tarafından adeta harabeye çevrilen Jashari ailesinin evi ise Kosova'nın bağımsızlığının akabinde Anı Evi'ne dönüştürüldü. Evin karşısında ise bu katliamda hayatını kaybedenler için kurulan bir şehitlik de bulunuyor.

Prekaz köyünde ayrıca Jashari ailesinin eşyalarının da sergilendiği bir müze bulunuyor.

Bugün ise Jashari, az sayıdaki fotoğraflarından birinin, tişört ve çeşitli eşyaların üzerine basılmasıyla yaşatılıyor. "Arnavut Che Guevara" olarak da nitelendirilen Jashari'nin fotoğrafına genellikle "Bac, u kry" (Amca, başardık) yazısı eşlik ediyor.

Başta Kosova olmak üzere Arnavutluk ve yoğun bir Arnavut nüfusun yaşadığı Kuzey Makedonya'da da sokaklara ve caddelere Adem Jashari'nin adı veriliyor, heykelleri dikiliyor.

Kosova'nın Mitrovica kentindeki stadyum ile başkent Priştine'deki havalimanı da Adem Jashari adını taşıyor. Türkiye'de de Adem Jashari adını taşıyan parklar bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.