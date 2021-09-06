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Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini söyledi.

2 Saat Önce
2021-09-06 06:28:32
Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini söyledi.

Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.

Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi. Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkat çekti.

Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.

Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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