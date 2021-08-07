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TIMETURK / DÜNYA / Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı

Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı

Başkentte, evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı.

11 Saat Önce
2021-08-07 20:48:43
Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı

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Çankaya ilçesi Ön Cebeci Mahallesi Samur Sokak'ta oturan Meral T'nin (55) bahçesinde, "kötü koku" ihbarı üzerine yapılan aramada, çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu.

Köpekleri öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Meral T, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcıya ifade veren kadın, hırsızlık ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Meral T, savunmasında şunları söyledi:

"Hayvanları çok severim, eziyet etmiş değilim. Sokak hayvanlarına bakan hayvan gönüllüsüyüm. Köpeklerin bulunduğu yerde uzun yıllardır ikamet etmekteyim. Hayvanları tedavi ettirdiğime dair evrakım var. Evimde 7 köpek vardı. Yine sokak kedisi vardı. Bahçeden 2 tane ölü hayvan çıktı. Mecbur kaldığım için hayvanları bahçeye gömmek zorunda kaldım. Yaklaşık 1,5- 2 ay önce ölü köpeklerin 2'sini oraya ben gömdüm, diğerlerini ben gömmedim. Bütün hayatımı hayvanlara adadım. 30 yıldır bu adreste kiracıyım. Suçsuzum, serbest bırakılmamı istiyorum."

Hakimlik, Meral T'nin Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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