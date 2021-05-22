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Bahçesinde 10 ceset daha bulundu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polis memurunun evinin bahçesinde 10 ceset daha bulundu.

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22.05.2021 16:32:13
Bahçesinde 10 ceset daha bulundu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polis memurunun evinin bahçesinde 10 ceset daha bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Chavez, nisanda 57 yaşındaki bir kadın ve onun 26 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle Chalchuapa kentinde gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Bahçeden toplam 40'a yakın cesedin çıkarılacağının tahmin edildiğini kaydeden yetkililer, tüm cesetlerin çıkarılmasının bir ay kadar sürebileceğini ifade etti.

Chavez'e yardım ettiğinden şüphelenilen 10 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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