Bahçeli'ye hediye edilen haritaya ABD'den tepki!

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları başkanının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Yunanistan’a ait adaları Türkiye'ye bağlı gösteren 'Denizlerdeki Mısak-ı Millimiz' başlıklı bir harita hediye etmesi Atina ve Berlin'den sonra Washington'un da tepkisini çekti.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce yayınına göre Yunan basınının sorularını yanıtlayan ismi paylaşılmayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Yunanistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü sorgulanamaz" dedi.

"Bu konuda duruşumuz açıktır" diyen sözcü, "NATO müttefiklerimiz olan Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barışı ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve sorunlarını diplomatik yollarla çözmeye teşvik etmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sözcü, "Müttefiklerimize gerilimi daha da yükseltecek söylem ve eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Almanya'nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel de salı günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılan herhangi bir meydan okuma kabul edilemez. Almanya'nın duruşu açıktır" yazdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de pazartesi günü fotoğrafa tepki göstererek, "Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız ve Sisam'ın hepsi Türkiye tarafından yutulmuş. Bu milliyetçilerin yüksek ateş nedeniyle gördüğü bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Başka bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ufak koalisyon partnerinin son maskaralıkları konusunda duruşunu netleştirmelidir" şeklinde Twitter paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: T24