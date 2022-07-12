Bahçeli'nin haritasına Yunanistan'dan sonra Almanya da tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Ülkü Ocakları’nı ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta tuttuğu harita Yunanistan’dan sonra Almanya da tepki gösterdi. Almanya’nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel, Bahçeli'nin fotoğraf çektirdiği haritayla ilgili 'Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sorgulayan hiçbir girişim kabul edilemez' dedi.

Haritada, “Denizlerdeki misakımillimiz” ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görülüyordu.

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan diplomatik kaynaklar, “Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı” demişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Şu haritaya bir bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos, Türkiye hepsini ele geçirmiş. Aşırılıkçıların hummalı bir rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Başka bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin konumunu belli etmeli" ifadesini kullanmıştı.

ALMANYA'NIN YUNANİSTAN

BÜYÜKELÇİSİ DEVREDE

Ankara-Atina hattında bu gerilim yaşanırken Almanya'nın Yunanistan Büyükelçisi de devreye girdi.

Ernst Reichel, Bahçeli'nin fotoğrafını eleştirdi. Reichel, “Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sorgulayan hiçbir girişim kabul edilemez” dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Reichel, “Almanya'nın bu konudaki pozisyonu açık ve net. Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili hiçbir girişim kabul edilemez” ifadesini kullandı. .