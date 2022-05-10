Bahçeli: İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik ve terbiyesizliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında Suriyeli sığınmacılar konusunda açıklamalarda bulundu ve "İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik ve terbiyesizliktir. Kimin meselesi varsa hukuk yolu açıktır. Sayın bakana ismiyle ve kaba şekilde hitap etmek devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanları şöyle:

CHP yönetimi bizatihi kendi geçmişi ile, tenakus halindedir. Ormanda tilki kalmadı hepsi siyasette. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna kalıcı bir cevap veremediler. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı meslek edindiler.

İBB Başkanı'nın Karadeniz turunda dar katılımlı miting düzenlemesi ortamı kızıştırmıştır. Bu belediye başkanı hangi belediyenin siyasi sorumluluğunu üstlendi. Bu belediye başkanı nereye gidiyor? Biz de merak içindeyiz. Bayram günü Karadeniz'de ne aramıştır? Bir belediye başkanının şehrini terk edip vızır vızır ortalıkta gezinmesi hangi amaca hizmet etmektedir? İstanbul, İstanbul olalı böyle bir hezimet yaşamadı. İmamoğlu'nun iradesi ipoteklidir. Vız gelip tırıs gidecek olan şahıs İmamoğlu'dur.

CHP'de fitne bitmez. Zillet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın. İrade Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanımız açık ara farkla yeniden seçilecektir.

Türkiye'de bulunan yabancılarla ilgili tepkisel yönü baskın kirli malumatlar, çarpıtılmış haberler yoğun olarak servis edilmiştir. Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnıdır. Önü arkası hesaplanmadan, atılacak her adım toplumun sinir uçlarını tahrip edecek her yaklaşım uçuruma açılacaktır. Elbette Türkiye yol geçen hanı değildir.

Sığınmacı sorunu kapalı devre faaliyet gösteren ülkelerin, yönlendirmesine son derece açıktır. Toplumsal tansiyonu yükseltmek için pusuda bekleyen hastalıklı zihniyetlerin son zamanlarda tehlikeli şekilde yaygınlaşması malumlarınızdır. Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8 milyon iddia ediyor, bunlar palavradır. Yapılan son resmi açıklamalara bakarsak ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmakta. Türkiye genelinde sığınmacı sayısı, 4 milyon 82 bin 693'tür. Geçici koruma statülü Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 762 bin 686'dır. 2017'den bu yana Suriyeli sığınmacılara yeni katılım yoktur.

Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin derhal kalıcı çözüme kavuşmasıdır.

Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapmak sadece teröristlerin gayesi olmuş, buna da muvaffak olamamışlardır. Geçtiğimiz hafta nefretine hakim olamayan marjinal siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması, İçişleri Bakanlığı önünde yığınak yapması tepkiye yol açmıştır. Hükümeti parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. İçişleri Bakanlığı önüne gelenler, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir.

İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik ve terbiyesizliktir. Kimin meselesi varsa hukuk yolu açıktır. Sayın bakana ismiyle ve kaba şekilde hitap etmek devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir.