Bağışıklığı ölçmek için rastgele test uygulaması yapılacak
Kuzey Makedonya’da başlatılan yeni bir uygulama ile halkın bağışıklık oranını ölçmek için rastgele test yapılacak.
2022-02-16 09:48:35
Sağlık Bakanı Bekim Sali, nüfusun yüzde 41'inin aşılandığını fakat doğal yollarla bağışıklık kazananların oranının daha fazla olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı, rastgele yapılacak antikor testlerinin başkent Üsküp'te başlayacağını ve diğer şehirlere yayılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, Üsküp'te yaklaşık bin, ülke genelinde ise yaklaşık 3 bin kişiye test uygulanacağını duyurdu.
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