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Bağdat’taki yangın faciasında ölü sayısı yükseliyor

Bağdat’ta koronavirüs hastalarının yattığı hastanede dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiği.

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25.04.2021 12:54:30
Bağdat’taki yangın faciasında ölü sayısı yükseliyor

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne, pandemi hastanesindeki yangının sonucuna ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Mihanne, "Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi.

Sözcü yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bağdat'taki İbn el-Hatib Hastanesi'nde, dün gece yangın çıkmış, yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti.

Yerel medyada ise yangının bir hasta yakınının oksijen tüpüne karşı kayıtsız davranışı ve ihmalinin neden olduğu öne sürülmüştü.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, olayın ardından hastane müdürünü görevden alırken, yangının sebebinin araştırılması için talimat vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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