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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze bombardımanı! Yaralılar var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Mecliste yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 9 füzeyle saldırı düzenlendi.

4 Saat Önce
2022-10-13 13:27:12
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze bombardımanı! Yaralılar var

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge ve çevresine 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu bildirildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, saldırının kim tarafından düzenlendiği de henüz bilinmiyor.

Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Irak Meclisinde bugün cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. .

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